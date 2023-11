Al Caip di Abbasanta torna la scuola di formazione del sindacato di polizia Siulp

Abbasanta

Nuovo appuntamento con il corso, giunto alla seconda edizione

Torna la scuola di formazione per i quadri sindacali del Siulp. La due giorni, in programma giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre, si terrà ai Caip di Abbasanta.

L’appuntamento, giunto alla seconda edizione, è promosso dalla segreteria regionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, in collaborazione con le strutture provinciali dell’isola.

Ad Abbasanta si incontreranno i direttivi Siulp di tutta la regione. Verrà proposto un percorso formativo articolato per far fronte alle nuove esigenze lavorative delle donne e degli uomini in uniforme. Il corso si focalizzerà in particolare su contrattazioni, tecniche di negoziazione con la pubblica amministrazione e rapporti sindacali in genere.

Interverranno il segretario generale regionale della Cisl Gavino Carta, che si concentrerà con la storia e le battaglie sindacali che hanno fatto grande il sindacato, e il segretario generale nazionale del Siulp Felice Romano, che curerà l’aspetto sindacale nella Polizia di Stato dal 1981 a oggi, tra conquiste contrattuali, pensioni, e suggerimenti di notevole esperienza per dare una linea futura al sindacato.

La due giorni proseguirà con dei giochi di ruolo pensati per simulare le singole posizioni di contrattazione e per capire, nel meccanismo sindacale, il ruolo del sindacalista e l’importanza della sua funzione per il bene dei colleghi. Infine, nella contestualizzazione del sindacato un importante aspetto verrà dedicato alla disciplina e ai relativi procedimenti amministrativi.

“Si tratta di un importante momento formativo”, ha dichiarato il segretario generale regionale Giuseppe Caracciolo, “mirato allo sviluppo e al perfezionamento delle competenze dei quadri sindacali, nell’ottica di un sempre continuo processo di ammodernamento e di sviluppo sindacale che, di pari passo con la Cisl che ci aiuterà in tal senso, confermerà il Siulp sardo il primo sindacato sotto ogni aspetto, dal numerico al professionale, senza che nessuno si improvvisi pseudo-sindacalista ma che, invece, abbia basi solide e costruttive per il futuro della Polizia di Stato”.

Nell’organizzazione dell’evento, il Siulp Sardegna ringrazia il direttore del Caip, il primo dirigente della Polizia di Stato Roberto Pietrosanti, per la disponibilità nell’utilizzo della struttura, dimostrando sensibilità all’importanza dell’argomento.