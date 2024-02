Oristano

Il titolo è “Zustissia Mala – Libertà negata”

Un’ingiustizia raccontata in musica: è dedicato alla vicenda giudiziaria di Beniamino Zuncheddu – in carcere per 33 anni come responsabile della strage di Sinnai del 1991 – il nuovo brano del gruppo musicale Istentales, dal titolo “Zustissia Mala – Libertà negata”.

Attraverso la voce di Gigi Sanna e le musiche di Davide Guiso, la canzone è un manifesto accorato e un tributo ad un uomo che ha perso la libertà. Il gruppo nuorese, composto da Gigi Sanna, Luca Floris alla batteria e Sandro Canova al basso, Francesca Lai ai cori, si è fatto apprezzare col tempo per i suoi messaggi di pura sardità che riconduce a immagini di vita quotidiana del mondo strettamente etnico.

Gli Istentales riprendono drammi tipicamente sardi – sequestri, emigrazione, faide – e affrontano questi temi con rabbia e consapevolezza dei gravi danni che recano all’immagine dell’isola.

Nei 25 anni di attività il gruppo ha inciso numerosi brani e ha alle spalle tante tournée nelle carceri dell’isola ma anche in quelle italiane, tra cui Spoleto, Cagliari, Milano, Padova, Volterra, Sassari, Nuoro. Hanno scritto un libro che parla del carcere e creato in qualche modo una musica di evasione.

Hanno collaborato negli anni con artisti del calibro di Nomadi, Vecchioni, Finardi, Bertoli, Tullio de Piscopo, Modena City Ramblers, Elio delle storie tese e Cristiano De André.

Istentales non ha in italiano una traduzione letterale: è una stella della costellazione di Orione, usata in antichità da pastori e contadini come punto di riferimento per le semine. È la prima stella che vediamo al tramonto e l’ultima che sparisce all’alba.

Giovedì, 29 febbraio 2024