Da Tony Effe a Lucarelli, Fedez contro tutti: dissing sul palco del Red Valley

(Adnkronos) - Fedez contro tutti. Il rapper, ospite al Red Valley Festival a Olbia, si è lasciato andare ad alcune rime al veleno contro altri colleghi per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, senza risparmiare nessuno... nemmeno se stesso.

La prima stoccata è diretta a Tony Effe e alla sua performance al Festival di Sanremo con il brano 'Damme na mano': "Tony Effe a Sanremo sembrava Pavarotti", ha iniziato Fedez dal palco scatenando il pubblico.

Poi, ancora, Fedez fa un battuta autoironica sul suo matrimonio naufragato con Chiara Ferragni: "Il mio matrimonio finito come il concerto dei Coldplay", chiaro riferimento allo scandalo delle ultime settimane legato alla kiss cam che ha immortalato un presunto tradimento.

Ma non è finita qui. "Elodie a San Siro uno spin-off di Chi l’ha visto", ha detto, alludendo alla polemica legata ai biglietti venduti a 10 euro per riempire lo stadio, così riporta Chi. E dal palco di Olbia Fedez non risparmia nemmeno Achille Lauro: "Il costume a carnevale lo chiedo ad Achille Lauro", dice il rapper sul cantautore veronese, che secondo i rumors, per mesi è stato accostato alla ex moglie di Fedez.

Una frecciata a Ilaria Salis, membro del Parlamento europeo, mescolando satira e provocazione: "Miss Italia lo vince Ilaria Salis. Ilaria, ti vorrei sposare ma sei già occupata come una casa popolare".

Per finire, non poteva mancare poi un attacco diretto alla giornalista Selvaggia Lucarelli, con la quale i rapporti sono tesi, e spesso polemici, da anni: “Fedez è morto, Selvaggia è molto triste / ora chi se la in**la, sono il suo core business”

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie