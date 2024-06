Da luglio nuovi orari per gli ambulatori Ascot dell'Oristanese

Per la settimana dal 1 al 7 luglio, la direzione generale della Asl 5, insieme all’ufficio Integrazione ospedale-territorio, ha comunicato variazioni negli orari degli Ascot, ambulatori straordinari di comunità territoriali. In particolare, il turno dell’Ascot di Gonnoscodina, situato in via Sardegna numero 2, previsto per giovedì 4 luglio sarà posticipato a venerdì 5 luglio, con orario dalle 14:30 alle 19:30. Questo ambulatorio serve i pazienti residenti nei comuni di Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Mogoro, Morgongiori, Pompu, Simala, Sini e Siris. Per quanto riguarda il mese di luglio, l’Ascot di Milis, situato in via Sant’Agostino, sarà operativo nei giorni di mercoledì 3 luglio e venerdì 26 luglio, con orario dalle 9 alle 14. Questo servizio è dedicato ai cittadini residenti nei comuni di Milis, Bauladu e Tramatza. L’ambulatorio straordinario di Samugheo, ubicato in via della Pace numero 1, a partire dal 1 luglio sarà attivo nei seguenti orari: lunedì dalle 9 alle 1, martedì dalle 9 alle 11, mercoledì dalle 9 alle 14, giovedì dalle

