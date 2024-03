San Vero Milis

Le novità annunciate dal sindaco Luigi Tedeschi. Tra i servizi una casetta dell’acqua?

Mancano tre mesi all’inizio dell’estate, ma a San Vero Milis già si pensa ai servizi da attivare per la stagione balneare. Torneranno certamente i parcheggi a pagamento nelle varie località della marina, e quest’anno debutterà un’area attrezzata per i camper: un servizio nuovo, come l’idea di una casetta dell’acqua lungo il litorale.

Nel 2023 il Comune aveva tracciato un migliaio di stalli blu per l’estate: un numero che quest’anno potrebbe salire ancora. “Dovremmo riuscire a superare i 1.200 parcheggi a pagamento”, ha dichiarato il sindaco Luigi Tedeschi, “tra fine marzo e inizio aprile faremo la gara per il servizio, pensiamo a un affidamento biennale. Contiamo di far pagare la sosta da giugno a ottobre”.

Come sempre, l’amministrazione comunale dovrà chiedere alla Regione la sospensione temporanea degli usi civici per le aree di sosta sul lungomare di Putzu Idu, a Mandriola e Sa Mesa Longa. I parcheggi a pagamento, inoltre, arriveranno pure a Sa Rocca Tunda. Verranno lasciati stalli gratis, invece, nei pressi della chiesa di San Lorenzo, a Mandriola.

A Sa Marigosa ci sarà un’area attrezzata per