Da Elio a Gazzè ai Modena City Ramblers per il 36/o Rocce Rosse Blues - Notizie

L'estate musicale in Sardegna è pronta a riaccendere i riflettori su uno dei suoi appuntamenti più longevi: anche in questo 2026 il festival Rocce Rosse Blues tornerà ad attraversare il territorio dell'Ogliastra con un programma capace di intrecciare rock, blues, canzone d'autore, folk, teatro musicale. Lanusei e Santa Maria Navarrese, la frazione costiera del comune di Baunei, saranno i poli di un lungo itinerario artistico che dal 5 luglio al 19 settembre accompagnerà il pubblico attraverso concerti, spettacoli e produzioni originali.Tra i protagonisti più attesi della trentaseiesima edizione di Rocce Rosse Blues spiccano nomi di primo piano della scena musicale italiana come Elio e le Storie Tese, i Nomadi, Bandabardò e Modena City Ramblers, accanto a figure di riferimento del blues e del rock britannico del calibro di Dr.Feelgood, Nine Below Zero e gli storici Colosseum. Completano il cartellone artisti e progetti capaci di attraversare linguaggi differenti, dalla canzone d'autore al teatro musicale, come in Stazioni Lunari, il collaudato progetto con Ginevra Di Marco, Max Gazzè, Veronica Lucchesi e Ascanio Celestini; o come in "Parole di pietra", l'omaggio in musica e narrazione alla grande artista ogliastrina Maria Lai, o, ancora, con la band milanese I Patagarri, tra le novità più interessanti del panorama nazionale.Ad aprire il cartellone, domenica 5 luglio a Santa Maria Navarrese, saranno proprio I Patagarri, alle 21:30 in piazza Principessa di Navarra con ingresso gratuito. Il festival entrerà nel vivo il 23 luglio con Elio e le Storie Tese, di scena a Lanusei - nel consueto spazio dell'area spettacoli dell'Istituito Salesiano Don Bosco - per una tappa del loro nuovo tour "à la carte". L'indomani, il 24 luglio, spazio al blues con uno dei nomi più interessanti della nuova generazione di New Orleans,...

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