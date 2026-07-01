L'estate musicale in Sardegna è pronta a riaccendere i riflettori su uno dei suoi appuntamenti più longevi: anche in questo 2026 il festival Rocce Rosse Blues tornerà ad attraversare il territorio dell'Ogliastra con un programma capace di intrecciare rock, blues, canzone d'autore, folk, teatro musicale. Lanusei e Santa Maria Navarrese, la frazione costiera del comune di Baunei, saranno i poli di un lungo itinerario artistico che dal 5 luglio al 19 settembre accompagnerà il pubblico attraverso concerti, spettacoli e produzioni originali.
Tra i protagonisti più attesi della
trentaseiesima edizione di Rocce Rosse Blues spiccano nomi di primo
piano della scena musicale italiana come Elio e le Storie Tese, i
Nomadi, Bandabardò e Modena City Ramblers, accanto a figure di
riferimento del blues e del rock britannico del calibro di Dr.
Feelgood, Nine Below Zero e gli storici
Colosseum. Completano il cartellone artisti e progetti capaci di
attraversare linguaggi differenti, dalla canzone d'autore al teatro
musicale, come in Stazioni Lunari, il collaudato progetto con
Ginevra Di Marco, Max Gazzè, Veronica Lucchesi e Ascanio Celestini;
o come in "Parole di pietra", l'omaggio in musica e narrazione alla
grande artista ogliastrina Maria Lai, o, ancora, con la band
milanese I Patagarri, tra le novità più interessanti del panorama
nazionale.
Ad aprire il cartellone, domenica 5 luglio a
Santa Maria Navarrese, saranno proprio I Patagarri, alle 21:30 in
piazza Principessa di Navarra con ingresso gratuito. Il festival
entrerà nel vivo il 23 luglio con Elio e le Storie Tese, di scena a
Lanusei - nel consueto spazio dell'area spettacoli dell'Istituito
Salesiano Don Bosco - per una tappa del loro nuovo tour "à la
carte". L'indomani, il 24 luglio, spazio al blues con uno dei nomi
più interessanti della nuova generazione di New Orleans,...