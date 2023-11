Da domani i vaccini antinfluenzali anche ai medici di famiglia. L’Asl di Oristano replica alla Fimmg

Oristano

Duro intervento del direttore generale Serusi che ribalta le accuse sui ritardi

I medici di famiglia della provincia di Oristano cominceranno a ricevere da domani i vaccini antinfluenzali. Lo ha reso noto il direttore generale dell’Asl Angelo Maria Serusi in una nota con la quale risponde alle contestazioni mosse dal segretario del sindacato Fimmg Peppino Canu, il quale lamentava ritardi in tal senso.

“I vaccini per i medici che ne hanno fatto richiesta arriveranno in sede domani”, ha annunciato il direttore Serusi, “in particolare con un calendario già a conoscenza del Dott. Canu, che prevede la consegna per domani lunedì 20 dei vaccini ai medici del Distretto di Oristano, nella giornata successiva ai medici del distretto di Ghilarza – Bosa e infine mercoledì 22 nel distretto di Ales Terralba. Un calendario concordato con i medici di base e che la Asl 5 ha potuto stilare solo dopo aver ricevuto la disponibilità degli stessi medici di base ad effettuare i vaccini”.

Proprio quest’ultimo aspetto è stato evidenziato dal manager dell’Asl che ribalta sugli stessi medici di famiglia la responsabilità sui ritardi denunciati dalla Fimmg.

“La campagna vaccinale della Asl 5 di Oristano”, ha affermato il direttore generale dell’Asl Angelo Maria Serusi, “sta procedendo come nelle altre Asl sarde, con la sola differenza che alcune aziende, come la nostra, hanno scelto di privilegiare la sede centrale e altre il territorio anche in ragione del fatto che molti medici di medicina generale ancora sino ai giorni scorsi non avevano dato disponibilità a essere coinvolti nelle vaccinazioni”.

“La nostra campagna vaccinale”, ha evidenziato ancora il direttore Serusi, “è iniziata lunedì 13 novembre, come testimoniato dalle maggiori testate giornalistiche regionali ed è partita con numeri importanti, quasi 1000 vaccinati sino a questo momento nella nostra sede di via Carducci, senza file grazie a un sistema di prenotazione efficiente e con appuntamenti fissati in anticipo con orari scaglionati”.

Infine parole dure di replica nei confronti del responsabile provinciale della Fimmg: “Il segretario della Fimmg Peppino Canu rilascia dichiarazioni al limite della irresponsabilità”, ha affermato il direttore generale dell’Asl di Oristano Angelo Maria Serusi. “La Asl 5 di Oristano verificherà se le sue affermazioni creino allarme sociale.”