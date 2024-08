Curcuris, il festival comunitario "Tradizione e Innovazione"

Sabato 10 agosto si apre una giornata ricca di eventi a Curcuris con il debutto del nuovo festival comunitario dal tema “Tradizione e Innovazione”. Organizzato dal Comune, dalla Pro Loco e dall’associazione Beata Vergine Assunta, insieme alla Fondazione di Sardegna, alla Diocesi di Ales-Terralba, a Terra Noba Onlus, ad Albeschida, a Coda di Lupo e al Palazzo d’Inverno, il festival promette di celebrare le radici culturali locali con uno sguardo verso il futuro. La giornata festiva avrà inizio alle 19:30 con l’inaugurazione di una mostra di fotografia presso Casa Pilloni. Questo evento sarà un’opportunità per esplorare attraverso l’obiettivo delle macchine fotografiche l’incontro tra il patrimonio culturale e le nuove espressioni artistiche. In contemporanea, la festa dell’emigrato curcurese avrà luogo grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e dell’associazione Beata Vergine Assunta. Questo momento di festa è un’occasione per rafforzare i legami tra i residenti e gli emigrati curcuresi, creando un ponte tra passato e presente, tra chi è rimasto e chi ha scelto di vivere lontano dalle proprie origini.

