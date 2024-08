arriva il capitano Margherita Valente

Avvicendamento al vertice della Guardia di Finanza: il capitano Margherita Valente, 32 anni, ha assunto la guida del Gruppo di Oristano, succedendo al maggiore Andrea Piergiacomi Del Monte, che ha diretto la sede locale negli ultimi tre anni. Originaria di Roma, Valente ha un background accademico solido, con lauree in Giurisprudenza e in Scienza della Sicurezza Economico-Finanziaria. Prima di arrivare a Oristano, ha maturato una importante esperienza professionale, ricoprendo l’incarico di comandante del 2° Nucleo Operativo Metropolitano a Torino. Nel suo percorso, ha prestato servizio anche ad Alessandria e Cagliari, contribuendo in modo rilevante alle attività operative della Guardia di Finanza. Il maggiore Andrea Piergiacomi Del Monte, ora trasferito al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pordenone. Lascia Oristano dopo un triennio caratterizzato da importanti risultati operativi, in particolare nei settori di maggiore interesse istituzionale. Il suo operato è stato elogiato dal comandante provinciale, colonnello Giancarlo Sulsenti, che ha voluto esprimere il proprio ringraziamento per la collaborazione proficua e i traguardi raggiunti sotto la sua direzione.

