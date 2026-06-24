Compie vent'anni Creuza de Mà - Musica per Cinema. Il festival ideato e diretto dal regista Gianfranco Cabiddu ritorna dal 22 al 25 luglio a Carloforte, sull'isola di San Pietro. Quattro giornate di proiezioni, concerti, incontri con gli autori, performance dal vivo e momenti di approfondimento dedicati al rapporto tra la musica e l'audiovisivo. Organizza l'associazione culturale Backstage. Tra gli ospiti l'attrice Carolina Crescentini, e Francesco Motta, tra i cantautori più apprezzati della scena italiana contemporanea. Sarà uno dei protagonisti dei concerti notturni, oltre a Mauro Palmas e Giacomo Vardeu e a Ginevra Nervi.
Momento tra i più suggestivi del festival,
Cinema Naturale: al tramonto nella Tonnara comunale del borgo è di
scena il set di violoncello solo di Karen Hernandez, in un dialogo
tra immagini, natura e suono. Per celebrare il traguardo,
l'immagine dell'edizione 2026 è stata affidata all'artista sardo
Luca Molinas. "Vent'anni rappresentano un traguardo importante. In
questi anni Creuza de Mà ha costruito uno spazio unico di incontro
tra musica e cinema, tra professionisti, studenti e nuove
generazioni di artisti", commenta Cabiddu.
Il programma di proiezioni sarà inaugurato da
Andando dove non so - Mauro Pagani, una vita da fuggiasco,
documentario diretto da Cristiana Mainardi. A Creuza de Mà anche
due titoli che valorizzano il valore del progetto Campus Musica per
Cinema, Tienimi presente di Alberto Palmiero, musicato da Francesco
Di Grazia, regista e compositore e Gioia Mia di Margherita
Spampinato, premiato per l'esordio e la miglior attrice
protagonista ai David di Donatello, con musiche di Alice
Zecchinelli, a sua volta allieva di Campus. Chiudono la selezione
due film dedicati al mondo della musica, Primavera di Damiano
Michieletto e Su Maistu di Gianfranco Cabiddu, documentario
dedicato a Luigi Lai, novantatreenne considerato il più autorevole
interprete vivente delle launeddas.
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