Costantino Nivola torna a Orani, in anteprima sarda il docufilm di Marcias - Notizie

Dopo il successo alla Festa del Cinema di Roma e la selezione ai Nastri d'Argento 2026, il documentario "Looking for Nivola" di Peter Marcias arriva a Orani, paese natale dell'artista, giovedì 5 novembre.Una tappa speciale che precede il debutto della Mostra "Costantino Nivola, scolpire il vento" alla Triennale di Milano l'11 novembre. Un appuntamento imperdibile per la comunità locale e per tutti gli appassionati, che celebra il legame indissolubile tra il maestro e la sua terra d'origine. L'opera, già apprezzata dalla critica nelle sue prime uscite nei festival, arriva a Orani accompagnata da una colonna sonora originale firmata da Enzo Favata.Marcias conduce lo spettatore in un viaggio intimo attraverso luoghi, testimonianze e preziosi materiali d'archivio, restituendo il ritratto vivido e appassionato di un artista capace di trasformare la materia in poesia. La pellicola esplora i molteplici aspetti dell'opera di Nivola: l'influenza internazionale, la rivoluzionaria tecnica del sandcasting e le voci di familiari, colleghi e studiosi che ne custodiscono l'eredità culturale. La vita di Costantino Nivola (nato a Orani nel 1911) ha il fascino di una favola moderna che intreccia luce, identità e materia. Dalle cruciali tappe italiane, come l'incontro con l'architetto Giuseppe Pagano e il lavoro come direttore grafico per la Olivetti negli anni Trenta, fino al doloroso esilio a New York a causa delle leggi razziali (dovuto al matrimonio con la moglie Ruth Guggenheim), Nivola ha saputo integrarsi nel cuore delle avanguardie americane.Negli Stati Uniti strinse storici legami d'arte e amicizia con giganti del modernismo come Le Corbusier e Jackson Pollock, portando la Sardegna nel cuore della modernità globale ma senza dimenticare mai le sue origini."Looking for Nivola", girato a New York e in parte ad Orani, è prodotto da Ultima Onda...

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