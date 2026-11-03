Costantino Nivola torna a Orani, in anteprima sarda il docufilm di Marcias - Notizie
Dopo il successo alla Festa del Cinema di Roma e la selezione ai Nastri d'Argento 2026, il documentario "Looking for Nivola" di Peter Marcias arriva a Orani, paese natale dell'artista, giovedì 5 novembre.
Una tappa speciale che precede il debutto della Mostra "Costantino Nivola, scolpire il vento" alla Triennale di Milano l'11 novembre. Un appuntamento imperdibile per la comunità locale e per tutti gli appassionati, che celebra il legame indissolubile tra il maestro e la sua terra d'origine. L'opera, già apprezzata dalla critica nelle sue prime uscite nei festival, arriva a Orani accompagnata da una colonna sonora originale firmata da Enzo Favata.
Marcias conduce lo spettatore in un viaggio intimo attraverso luoghi, testimonianze e preziosi materiali d'archivio, restituendo il ritratto vivido e appassionato di un artista capace di trasformare la materia in poesia. La pellicola esplora i molteplici aspetti dell'opera di Nivola: l'influenza internazionale, la rivoluzionaria tecnica del sandcasting e le voci di familiari, colleghi e studiosi che ne custodiscono l'eredità culturale. La vita di Costantino Nivola (nato a Orani nel 1911) ha il fascino di una favola moderna che intreccia luce, identità e materia. Dalle cruciali tappe italiane, come l'incontro con l'architetto Giuseppe Pagano e il lavoro come direttore grafico per la Olivetti negli anni Trenta, fino al doloroso esilio a New York a causa delle leggi razziali (dovuto al matrimonio con la moglie Ruth Guggenheim), Nivola ha saputo integrarsi nel cuore delle avanguardie americane.
Negli Stati Uniti strinse storici legami d'arte e amicizia con giganti del modernismo come Le Corbusier e Jackson Pollock, portando la Sardegna nel cuore della modernità globale ma senza dimenticare mai le sue origini.
"Looking for Nivola", girato a New York e in parte ad Orani, è prodotto da Ultima Onda...
Una tappa speciale che precede il debutto della Mostra "Costantino Nivola, scolpire il vento" alla Triennale di Milano l'11 novembre. Un appuntamento imperdibile per la comunità locale e per tutti gli appassionati, che celebra il legame indissolubile tra il maestro e la sua terra d'origine. L'opera, già apprezzata dalla critica nelle sue prime uscite nei festival, arriva a Orani accompagnata da una colonna sonora originale firmata da Enzo Favata.
Marcias conduce lo spettatore in un viaggio intimo attraverso luoghi, testimonianze e preziosi materiali d'archivio, restituendo il ritratto vivido e appassionato di un artista capace di trasformare la materia in poesia. La pellicola esplora i molteplici aspetti dell'opera di Nivola: l'influenza internazionale, la rivoluzionaria tecnica del sandcasting e le voci di familiari, colleghi e studiosi che ne custodiscono l'eredità culturale. La vita di Costantino Nivola (nato a Orani nel 1911) ha il fascino di una favola moderna che intreccia luce, identità e materia. Dalle cruciali tappe italiane, come l'incontro con l'architetto Giuseppe Pagano e il lavoro come direttore grafico per la Olivetti negli anni Trenta, fino al doloroso esilio a New York a causa delle leggi razziali (dovuto al matrimonio con la moglie Ruth Guggenheim), Nivola ha saputo integrarsi nel cuore delle avanguardie americane.
Negli Stati Uniti strinse storici legami d'arte e amicizia con giganti del modernismo come Le Corbusier e Jackson Pollock, portando la Sardegna nel cuore della modernità globale ma senza dimenticare mai le sue origini.
"Looking for Nivola", girato a New York e in parte ad Orani, è prodotto da Ultima Onda...