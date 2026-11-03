Corsi di tai chi per persone con disabilità visiva e operatori - Notizie

Il tai chi, l'antica arte marziale cinese, efficace strumento riabilitativo per le persone con disabilità visiva. Definita "meditazione in movimento", sarà al centro di un corso promosso da Ierfop in collaborazione con Accademia Culture Orientali di Cagliari.Trenta ore di attività per 20 partecipanti tra cui anche gli operatori, per favorire benessere psicofisico, valorizzazione delle capacità individuali e autonomia. Il progetto è realizzato in collaborazione con l' Accademia Culture Orientali guidata Giancarlo Manca, direttore tecnico della nazionale italiana di Wushu - kung fu e tai chi chuan, una vita nel mondo delle arti marziali cinesi con numerosi ori conquistati ai campionati nazionali e mondiali. "Il Tai Chi è una disciplina efficace dal punto di vista neuro-motorio e favorisce l'equilibrio emotivo - sottolinea il presidente di Ierfop Roberto Pili - attraverso il controllo della respirazione, la propriocezione e l'allineamento posturale, viene stimolata la neuroplasticità e il senso dell'equilibrio, riducendo lo stress e favorendo uno stato di benessere".Per Bachisio Zolo, direttore di Ierfop, "la scelta di far lavorare insieme utenti e operatori trasforma il corso in un vero e proprio laboratorio d'apprendimento bilaterale. Da un lato aumenta l'autonomia dei partecipanti con disabilità visiva, dall'altro forniamo agli operatori strumenti utili a perfezionare le tecniche di supporto".Il maestro Manca definisce il progetto "un' importante iniziativa di inclusione sociale che, attraverso la pratica del Taijiquan, mira a migliorare l'equilibrio, la coordinazione, la percezione corporea e l'autonomia delle persone non vedenti e ipovedenti, promuovendo il benessere psicofisico e rendendo le arti marziali accessibili a tutti".La valutazione dei progressi nelle quattro dimensioni principali, mobilità, coordinazione, fiducia nelle proprie capacità di autosufficienza e benessere generale, sarà curata da esperti di Medicina Sociale, associazione Nazionale Fisiatri (Anf) e Psicologia Clinica. "L'Anf ha contribuito...

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