L'artista Costantino Nivola - Foto del Museo Nivola di Orani

Simala

Incontro in biblioteca con Lorenzo Di Biase

In attesa delle celebrazioni per la Giornata della Liberazione del 25 aprile, la biblioteca di Simala ospiterà il giornalista e scrittore Lorenzo Di Biase, vicepresidente regionale dell’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti, in un incontro dedicato a Costantino Nivola, artista sardo sfuggito alle persecuzioni fasciste.

L’appuntamento è per il 13 aprile alle 17,30, nei locali dell’ex Monte Granatico. In una conversazione con Simona Manias, l’autore ripercorrerà le vicende storiche ricostruite nell’opera “Costantino Nivola. Un artista contro il Regime fascista”.

“Si tratta al momento dell’unico libro che indaga l’attività politica del grande artista sardo, con annessa documentazione di come avesse rapporti con gli antifascisti e di come lui stesso lo fosse”, hanno commentato gli organizzatori. “Tutte le pubblicazioni su Nivola analizzano la sua attività di artista, e rendono ancor più prezioso e unico