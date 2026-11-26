"Siamo sia il distributore elettrico della provincia di Milano che il principale operatore italiano di teleriscaldamento”. Nel capoluogo lombardo “con il teleriscaldamento copriamo solo il 12% della città: il resto, sostanzialmente, è tutto a gas. La soluzione migliore, nei contesti urbani, è spostare dal gas al teleriscaldamento, per questo abbiamo bisogno di recuperare calore: il data center può essere l’elemento che ci aiuta in quella trasformazione. Per A2A il data center è l’anello di congiunzione tra la transizione energetica e la transizione digitale, dove un operatore infrastrutturale come A2A può mettere a disposizione le competenze che ha e anche i siti che ha per accelerare il processo". Così, Jacopo Cosso, Head of Data Center Gruppo A2A, intervenendo oggi, a Roma, all’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’, quarto appuntamento con Adnkronos Q&A dedicato all’intelligenza artificiale.

A proposito di questi siti "in Europa e in Italia spesso vengono fatti dei parallelismi con le soluzioni che vengono implementate nel mezzo del Texas con cicli combinati nuovi a servizio dei data center, con consumi d’acqua incredibili - osserva Cosso - Ma la realtà americana è di gran lunga molto più avanti e ha un’identità legata a grandi impianti". A questo proposito, se "facciamo i data center nei punti giusti anche la questione del Nimby", quindi del rifiuto di avere queste infrastrutture nel proprio territorio, "forse può essere superata perché, se si va a sfruttare già una connessione disponibile e si utilizzano già le risorse oggi disponibili, si può dare qualcosa anche al territorio".