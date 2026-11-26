(Adnkronos) - Rafforzare la prevenzione, anticipare la diagnosi e garantire un accesso equo e omogeneo alle innovazioni disponibili. È anche questa la sfida ancora aperta per l'Hiv e le infezioni sessualmente trasmesse (Ist), malattie che richiedono con urgenza, un impegno strutturato e coordinato di salute pubblica nazionale. "I dati più recenti dell'Istituto superiore di sanità confermano la rilevanza del tema – ha affermato il direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Iss Anna Teresa Palamara - Nel 2025 in Italia sono state registrate 2.200 nuove diagnosi di Hiv e quasi il 60% delle persone ha scoperto di aver contratto il virus quando l'infezione era già in fase avanzata. L’attenzione deve rimanere alta sull’HIV, così come sulle altre malattie a trasmissione sessuale. Bisogna continuare a diffondere una cultura della prevenzione, soprattutto tra i giovani".

Sul fronte delle altre infezioni sessualmente trasmesse - informa una nota di Assiobiotec Federchimica - nel 2024 sono state registrate quasi 8.000 segnalazioni, con un incremento del 12% rispetto all'anno precedente. Tra i fenomeni più significativi, l'aumento del 41,5% delle segnalazioni di clamidia e il numero di casi di gonorrea, arrivati a 1.555, quasi cinque volte quelli registrati nel 2010. Un quadro che evidenzia la necessità di rafforzare le strategie di prevenzione, favorire una diagnosi sempre più precoce e ampliare l'accesso ai test. Di questo si è discusso nell’incontro "Ist - Hiv Call 2026: opportunità di gestione e prevenzione per l'emergenza sanitaria», che si è svolto ieri al Senato, nella Sala Isma, su iniziativa del senatore Marco Meloni. L'appuntamento ha riunito rappresentanti delle istituzioni, della comunità scientifica e del sistema sanitario per approfondire il quadro epidemiologico, le opportunità offerte dall'innovazione e le condizioni necessarie per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto. Al confronto ha partecipato anche Assobiotec - l’Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, parte di Federchimica - che ha richiamato l'attenzione sulla necessità di tradurre le nuove possibilità scientifiche in un accesso concreto ed equo per le persone.

"Per avvicinarci agli obiettivi Unaids 2030 – che puntano a diagnosticare il 95% delle infezioni, trattare il 95% delle persone diagnosticate e raggiungere la soppressione virale nel 95% dei pazienti in terapia, per abbattere drasticamente le nuove infezioni e porre fine all'Aids come minaccia per la salute pubblica – dobbiamo rafforzare la prevenzione e utilizzare in modo più efficace tutti gli strumenti oggi disponibili. Investire nella prevenzione significa intervenire prima che si generino nuove infezioni, ridurre la trasmissione e prevenire l'evoluzione della malattia, con benefici importanti anche per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale nel medio e lungo periodo. È necessario costruire una strategia capace di raggiungere tutte le persone, comprese quelle che oggi il sistema non riesce ancora a intercettare" ha dichiarato Vincenzo Palermo, componente del Consiglio Direttivo e co-coordinatore del Gruppo di Lavoro Prevenzione di Assobiotec-Federchimica.

Il confronto - riporta la nota - ha messo in evidenza come, negli ultimi anni, la ricerca abbia ampliato significativamente le possibilità di intervento, sia nel trattamento sia nella prevenzione. Dalla disponibilità di nuovi strumenti diagnostici alle diverse opzioni di profilassi pre-esposizione (PrEP), fino alle soluzioni Long-Acting, l'innovazione biotecnologica, offre nuove opportunità per rendere gli interventi preventivi e terapeutici più efficaci e rispondenti alle esigenze delle persone. Il suo valore, tuttavia, si realizza pienamente solo quando le nuove soluzioni possono essere integrate nei percorsi assistenziali e diventare concretamente accessibili. La sfida è quindi quella di accompagnare il progresso scientifico con modelli organizzativi e di accesso sostenibili, appropriati e capaci di ridurre le disuguaglianze territoriali. In questa prospettiva - si legge -, un passaggio fondamentale è stato individuato nella piena attuazione del Piano nazionale Hiv, epatiti e Ist 2024–2028, affinché gli indirizzi strategici si traducano in interventi concreti sul territorio. A questo si è affiancata la necessità di aggiornare il quadro normativo, rendendolo coerente con l'evoluzione scientifica e con le nuove possibilità offerte dalla prevenzione e dalla diagnosi. In questo contesto si è discusso anche della proposta di legge A.C. 218, un passaggio importante per aggiornare la normativa vigente e adeguarla alle nuove esigenze di prevenzione e contrasto delle infezioni.

"Come aziende biotech continuiamo a investire nella ricerca per sviluppare e rendere disponibili soluzioni sempre più innovative, sia per il trattamento sia per la prevenzione. Ma l'innovazione non ha valore se non arriva a chi ne ha realmente bisogno. Per questo è indispensabile una risposta di sistema: servono modelli organizzativi che consentano di integrare le nuove opportunità nei programmi di prevenzione e nei percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali e serve lavorare anche sullo stigma sociale che ancora esiste. Solo così potremo garantire un accesso realmente equo e omogeneo, indipendentemente dal territorio di residenza", ha concluso Palermo.

"Le infezioni sessualmente trasmesse - ha detto Maria Domenica Castellone, vicepresidente del Senato - sono temi di cui si parla ancora troppo poco quando si affrontano le questioni di salute pubblica, nonostante la loro diffusione sia in aumento. Per contrastarle dobbiamo agire su tre fronti. Il primo è la prevenzione, a partire dalle scuole: occorre investire nell’informazione e nella consapevolezza, coinvolgendo professionisti della salute che possano affiancare il personale scolastico e aiutare i giovani a conoscere le modalità di trasmissione delle infezioni e l’importanza dei test. Il secondo riguarda il rafforzamento della medicina territoriale, attraverso presidi più diffusi per la prevenzione e la diagnosi, capaci di intercettare tempestivamente i bisogni delle persone e di ridurre il ricorso agli ospedali e in questo percorso anche le farmacie possono svolgere un ruolo importante. Infine, dobbiamo fare in modo che le nuove tecnologie siano realmente accessibili a tutti. La ricerca ha compiuto passi da gigante, ma l’accesso agli strumenti di prevenzione e diagnosi resta ancora disomogeneo. Occorre quindi investire affinché le nuove opportunità possano essere utilizzate al meglio. La sfida è trasformare il progresso scientifico in un beneficio concreto per tutti i cittadini, garantendo un accesso equo e senza lasciare indietro nessuno". Infine, Gian Antonio Girelli, XII Commissione Affari Sociali, Camera: "La scienza ci mette oggi a disposizione strumenti straordinari per prevenire, diagnosticare e trattare l’Hiv e le altre infezioni sessualmente trasmissibili. Permangono, tuttavia, barriere culturali, stigma e disuguaglianze territoriali nell’accesso ai servizi. Occorre investire nell’informazione, nella diagnosi precoce, nella prevenzione di prossimità e nell’accesso all’innovazione terapeutica, dando concreta attuazione al Piano nazionale Hiv, epatiti e Ist. La prevenzione deve diventare parte strutturale delle nostre politiche sanitarie e non essere legata soltanto alle emergenze o alle occasioni di sensibilizzazione. Il progresso scientifico diventa realmente progresso sanitario e sociale quando siamo capaci di renderlo accessibile a tutte le persone".