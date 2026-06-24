Cosa fatta la vendita alla famiglia Al Thani di Villa Certosa - Notizie

Dal 12 giugno del 2023, giorno della morte di Silvio Berlusconi, si sono fatti i nomi del sultano del Brunei, di miliardari arabi e anche di grandi catene alberghiere. Tutti potenziali acquirenti. Ma erano solo semplici contatti o rumors che circolavano senza trovare alcun riscontro nella realtà. Adesso, stando a quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, sarebbe solo questione di ore per vedere Villa Certosa, storica dimora estiva del fondatore di Forza Italia a Punta Lada, a Porto Rotondo, passare di proprietà.Dalla famiglia Berlusconi e i suoi eredi che l'hanno messa in vendita per 500 milioni di euro all'indomani della scomparsa del premier, alla famiglia Al Thani, dinastia reale alla guida del governo del Qatar da oltre 150 anni. In Gallura Al Thani ha già effettuato numerosi e importanti investimenti, dalla Costa Smeralda con la Qatar Foundation fino al Mater Olbia Hospital, ex San Raffaele.Le indiscrezioni parlano oggi di una vendita imminente per 350 milioni di euro, portata avanti dalla Constellation hotels holding Ltd Sca, società di investimenti con sede in Lussemburgo che nella cassa forte finanziaria qatariota è il braccio immobiliare, europeo e globale, della famiglia, soprattutto dello sceicco Hamad bin Jassim Al Thani, ex ministro degli affari esteri e primo ministro del Qatar dal 2007 e fino al 2013.Villa Certosa, affacciata sul golfo di Marinella, è una imponente dimora extra lusso, con il suo parco enorme che la circonda, sette piscine all'aperto, spa, sette ville per gli ospiti, cottage, campi da calcio, da golf, giostre per bambini, orto medicinale, grotta di Nettuno, eliporto, vulcano artificiale, un bunker atomico e un'area per la talassoterapia.Riproduzione riservata © Copyright ANSA...

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