Dal 12 giugno del 2023, giorno della morte di Silvio Berlusconi, si sono fatti i nomi del sultano del Brunei, di miliardari arabi e anche di grandi catene alberghiere. Tutti potenziali acquirenti. Ma erano solo semplici contatti o rumors che circolavano senza trovare alcun riscontro nella realtà. Adesso, stando a quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, sarebbe solo questione di ore per vedere Villa Certosa, storica dimora estiva del fondatore di Forza Italia a Punta Lada, a Porto Rotondo, passare di proprietà.
Dalla famiglia Berlusconi e i suoi eredi che
l'hanno messa in vendita per 500 milioni di euro all'indomani della
scomparsa del premier, alla famiglia Al Thani, dinastia reale alla
guida del governo del Qatar da oltre 150 anni. In Gallura Al Thani
ha già effettuato numerosi e importanti investimenti, dalla Costa
Smeralda con la Qatar Foundation fino al Mater Olbia Hospital, ex
San Raffaele.
Le indiscrezioni parlano oggi di una vendita
imminente per 350 milioni di euro, portata avanti dalla
Constellation hotels holding Ltd Sca, società di investimenti con
sede in Lussemburgo che nella cassa forte finanziaria qatariota è
il braccio immobiliare, europeo e globale, della famiglia,
soprattutto dello sceicco Hamad bin Jassim Al Thani, ex ministro
degli affari esteri e primo ministro del Qatar dal 2007 e fino al
2013.
Villa Certosa, affacciata sul golfo di
Marinella, è una imponente dimora extra lusso, con il suo parco
enorme che la circonda, sette piscine all'aperto, spa, sette ville
per gli ospiti, cottage, campi da calcio, da golf, giostre per
bambini, orto medicinale, grotta di Nettuno, eliporto, vulcano
artificiale, un bunker atomico e un'area per la talassoterapia.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA...