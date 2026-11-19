(Adnkronos) - Corrado Augias ha preparato in prima persona il suo addio televisivo. Andrà in onda lunedì su La7 una puntata speciale, pensata e scalettata dallo stesso giornalista, scomparso oggi a 91 anni, per congedarsi dai suoi spettatori. A rivelarlo all'Adnkronos è il direttore di La7, Andrea Salerno. "Sono andato a casa sua, abbiamo fatto insieme la scaletta e il montaggio di questo ricordo che andrà in onda lunedì - spiega Salerno -. La trasmissione con cui lui voleva salutare il pubblico, che contiene alcuni momenti significativi de La Torre di Babele ed altri e che sapeva sarebbe andata in onda dopo la sua morte. Non abbiamo ancora deciso il titolo definitivo, ma probabilmente sarà 'Ciao Corrado'".

E aggiunge: "Abbiamo preparato una puntata che lui avrebbe voluto vedere in televisione quando se ne sarebbe andato. In questo la sua lucidità intellettuale è ineguagliabile e questo è ciò che faremo lunedì". Un impegno, quello di Augias, proseguito ininterrottamente: "Abbiamo lavorato insieme fino all'ultimo”, aggiunge Salerno. "È stato un regalo lavorare con lui in questi tre anni - prosegue Salerno all'Adnkronos -. L'ho conosciuto guardandolo in tv da ragazzo, molto prima di cominciare a fare questo lavoro, e poi è stato un grandissimo regalo vivere questi tre anni di convivenza televisiva, fare insieme un programma che è indimenticabile", riferendosi alla trasmissione di approfondimento ‘La Torre di Babele’.

Un affetto ribadito anche sui social: "Ciao Corrado, grazie di tutto quello che ci hai dato, insegnato. Grazie del lavoro fatto assieme. Tutta La7 si stringe a Natalia, ai tuoi cari nipoti e alle persone che ti hanno voluto bene. Ti ricorderemo come abbiamo deciso assieme", ha scritto il direttore sui suoi account.

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