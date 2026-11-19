(Adnkronos) - "La trasparenza per noi è un elemento chiave, soprattutto perché la nostra missione è portare la salute attraverso l'alimentazione. Quando parliamo di salute, la trasparenza è un obbligo che prendiamo molto seriamente sia sul fronte del prodotto, dal punto di vista della qualità e della scienza, che della comunicazione al consumatore". Lo ha detto Judith Gonzalez Sans, amministratrice delegata Danone Italia e Grecia, in occasione dell’evento promosso oggi a Milano per lanciare la campagna 'Kéfir: Vuoi sapere la Verità?'. L’iniziativa mira a fare chiarezza su cosa sia il vero kéfir e come riconoscerlo. Solo il 20% dei prodotti presenti nei supermercati italiani che riportano il termine in etichetta hanno infatti le caratteristiche previste dalla definizione del Codex Alimentarius.

"Comunichiamo con il consumatore con una forma chiara, fruibile da persone di ogni età", ha aggiunto. Un approccio che vale anche per il kéfir: "Abbiamo declinato questa trasparenza e questa responsabilità nel nostro kéfir, portando nel prodotto tutti gli ingredienti che un kéfir deve avere, a partire dai lieviti e dai fermenti, fino ai probiotici specifici di Activia. Per noi, trasparenza significa realizzare un prodotto capace di offrire al consumatore tutto il suo valore aggiunto. Il kéfir è un prodotto vivo e complesso, in cui i diversi ingredienti devono lavorare in sintonia, dalla fase iniziale della produzione fino alla conservazione sullo scaffale".

Questo "impegno comporta una maggiore complessità e uno sforzo aggiuntivo che, come Danone, abbiamo scelto di assumerci partendo dalla nostra missione legata alla salute e dal principio di trasparenza che ci guida", ha poi concluso.