Controllo dei funghi gratuito a Oristano, riaprono gli sportelli

Con l’approssimarsi della stagione autunnale e la ripresa della raccolta di funghi spontanei, l’Asl 5 di Oristano ricorda che è a disposizione dei cittadini l’Ispettorato micologico, un servizio gratuito che assicura la consulenza sulla commestibilità delle specie raccolte garantendone il consumo sicuro. Istituito presso il Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian), con sede in via Carducci, 35 a Oristano, l’Ispettorato micologico, composto da personale qualificato e abilitato, non solo svolge attività di prevenzione e controllo gratuito sulle qualità di funghi spontanei destinati al consumo diretto, ma promuove anche corsi di formazione e di educazione sanitaria e fornisce le certificazioni di commestibilità per la vendita al dettaglio e per la ristorazione. “Le specie fungine velenose – spiega il dirigente del Dipartimento di Prevenzione Mario Piras, referente dell’Ispettorato micologico della Asl 5 – rappresentano una minoranza estremamente ridotta, tuttavia è necessario conoscerle perfettamente in quanto alcune sono facilmente confondibili con specie commestibili. Portare i funghi raccolti al controllo dell’Ispettorato micologico Asl, in particolare quelli per cui si nutre anche

