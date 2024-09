Alessio Auriemma nuovo coordinatore provinciale delle Consulte

Sabato scorso, nella nuova sede della Consulta Giovani di Alghero, si è svolto un evento di grande rilevanza per il futuro del dialogo giovanile in Sardegna, che ha visto la partecipazione dell’oristanese Emanuele Orrù e l’elezione di Alessio Auriemma. Durante la giornata, si è tenuta una tavola rotonda che ha visto la presenza del direttivo regionale delle Consulte, dell’assessore alla Cultura del Comune di Alghero, Raffaella Sanna. Presenti anche numerose figure chiave che hanno sostenuto la Consulta Giovanile nel corso degli anni. Al termine dell’incontro, Alessio Auriemma è stato eletto nuovo Coordinatore Provinciale delle Consulte Giovanili della Provincia di Sassari . “Il nostro obiettivo ora è quello di creare e rafforzare una rete solida con tutte le realtà del territorio – ha dichiarato Auriemma subito dopo la sua nomina, insieme ai coordinatori provinciali Umberto Guiso, Rebecca Pisanu ed Emanuele Orrù -. Una rete che sia in grado di creare massa critica, portando la nostra voce nelle più alte assemblee regionali e nazionali”. “Non

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie