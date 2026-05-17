Controlli dei carabinieri nella 'zona rossa' a Cagliari, denunce e sequestri - Notizie

Proseguono i controlli dei carabinieri nella 'zona rossa' a Cagliari. L'operazione ha interessato in modo particolare le zone a tutela rinforzata del capoluogo, oggetto di recenti misure per la maggior tutela del decoro urbano.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cagliari, supportati dai colleghi delle Stazioni di Cagliari Villanova, Stampace e Sant'Avendrace, hanno identificato complessivamente 92 persone, con diverse denunce, segnalazioni e provvedimenti di allontanamento.

Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 56enne cagliaritano, già noto alle forze di polizia, rintracciato e bloccato subito dopo aver tentato di utilizzare alcune carte di credito risultate rubate in un distributore automatico di tabacchi. Una seconda denuncia per resistenza a pubblico ufficiale è scattata nei confronti di un 28enne di origine tunisina, residente a Capoterra; il giovane, durante le procedure di identificazione, ha tentato di sottrarsi al controllo spintonando i militari. Infine, un 25enne di origine algerina, residente a Selargius e già noto alle forze di polizia, è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere: a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di un flessibile da lavoro.

I due inoltre sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di sette e 54 pastiglie di un potente antidolorifico utilizzato nel mercato nero come droga, senza la necessaria prescrizione medica.

Infine i carabinieri hanno proceduto all'allontanamento di nove cittadini stranieri, di età compresa tra i 18 e i 43 anni (originari di Senegal, Gambia, Guinea, Marocco, Egitto, Algeria e Somalia), sorpresi a bivaccare tra Piazza del Carmine e Piazza Matteotti in palese violazione delle ordinanze prefettizie vigenti.



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