La cerimonia oggi a Cabras

Questo pomeriggio nella sala Giunta del Comune di Cabras, la sezione di Cagliari della Fidapa Bpw Italy ha consegnato personalmente la targa alla memoria di Michela Murgia alla mamma della scrittrice, signora Costanza Marongiu, accompagnata dal fratello di Michela, Cristiano.

“La Fidapa, come movimento di opinione”, ha dichiarato la presidente Ida Gasperini, “con il ‘Premio Ninetta Bartoli’ quest’anno vuole focalizzare l’attenzione sulle fragilità presenti nelle nostre comunità ma le vuole vedere come forza e Michela Murgia ha certamente lanciato un messaggio coraggioso di continua ricerca di nuovi spazi di sostenibilità sociale per accogliere, comprendere, includere tutti e tutte, specialmente i più fragili, oltre qualsiasi stereotipo”.

“Michela”, ha detto la madre Costanza Marongiu, “sondava le fragilità, le scomponeva e riusciva a trovarne la forza. Ha lasciato una traccia che deve essere sviluppata, uno stuolo di donne consapevoli”.

Per l’amministrazione erano presenti il sindaco Andrea Abis e gli assessori Laura Celletti ed Enrico Giordano. Per la Fidapa, oltre alla presidente Gasperini, hanno partecipato la vicepresidente Maria Laura Deidda e Liana Bilardi, già presidente della Federazione.

Venerdì, 22 marzo 2024

