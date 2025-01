Coniugi uccisi a Cagliari, domani convalida fermo del figlio

Interrogatorio per il 44enne accusato del del duplice omicidio

...

Si terrà domani in carcere a Uta l'interrogatorio per la convalida del fermo di Claudio Gulisano, 44 anni, finito in cella nella notte tra lunedì e martedì con l'accusa di duplice omicidio volontario per la morte dei genitori, i coniugi Luigi Gulisano, 79 anni, e Marisa Dessì, di 82, trovati privi di vita nella loro abitazione di via Ghibli a Cagliari il 5 dicembre scorso per avvelenamento.

Il 44enne, difeso dall'avvocato Luigi Sanna, dovrebbe rispondere alle domande del Gip chiarendo i punti ancora poco chiari di tutta la vicenda.

Potrebbe spiegare le ragioni che lo avrebbero spinto ad avvelenare i genitori.

Il movente, secondo l'ipotesi degli investigatori è economici: i coniugi Gulisano erano proprietari di almeno sei appartamenti in città.

Claudio si portava dietro debiti legati al fallimento di un market che il padre gli aveva regalato e forse puntava a un'eredità. Inoltre in mano agli investigatori ci sarebbero le prove di due prelievi di ingenti somme di denaro fatti proprio dal 44enne.

Altro elemento ancora non chiaro è quello relativo alla sostanza usata per uccidere i coniugi: l'ipotesi è che sia stato utilizzato del nitrito di sodio disciolto o mischiato a bevande e cibi.

Leggi tutto su Ansa Sardegna

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie