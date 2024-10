Concorso pubblico per funzionario tecnico al Comune di Cabras

Il Comune di Cabras ha indetto un concorso pubblico finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un funzionario tecnico, appartenente all’area dei funzionari EQ. Tra i requisiti fondamentali per la partecipazione figura il possesso di un diploma di laurea in ingegneria, architettura o titoli equipollenti, conseguiti secondo l’ordinamento precedente al Decreto Ministeriale 509/99, o una laurea specialistica o magistrale. Il concorso prevede una riserva di un posto per gli operatori volontari che abbiano completato senza demerito il servizio civile universale. È inoltre prevista una frazione di riserva che verrà cumulata nei futuri concorsi dell’ente. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online attraverso il Portale del Reclutamento “inPA”, previa autenticazione con Spid, Cie, Cns o eIDAS. Il termine per l’invio delle candidature è fissato al 17 ottobre alle ore 20. La procedura è disciplinata dal regolamento dei concorsi vigente, e si raccomanda ai candidati di leggere attentamente la guida disponibile sulla piattaforma prima di procedere alla compilazione della domanda. Il concorso si articolerà in due fasi: una

