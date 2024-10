Capo Frasca, esercitazioni militari dal 7 ottobre all'8 novembre

Il poligono di Capo Frasca sarà teatro di nuove esercitazioni militari dal 7 ottobre all’8 novembre. Durante questo periodo, sono previste attività che copriranno 24 giornate complessive, con orari variabili a seconda delle date. Le esercitazioni si svolgeranno dalle ore 7:30 alle 23 nei giorni 7-10, 14-17, 28-31 ottobre e 4-7 novembre, mentre l’orario sarà ridotto, dalle ore 7:30 alle 17:30, l’11, il 18, dal 21 al 25 ottobre e l’8 novembre. Unica pausa programmata: il 1° novembre, Ognissanti, giorno in cui non si terranno attività militari. L’intera area sarà soggetta a una serie di restrizioni che coinvolgeranno la zona regolamentata “Nuova Tango 812”. Durante le esercitazioni, sarà vietato l’accesso per la navigazione, la pesca, la balneazione e altre attività marittime nelle aree interessate, per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte e per evitare incidenti. La Capitaneria di Porto di Oristano ha sottolineato che chiunque violi queste restrizioni sarà passibile di sanzioni, oltre a poter essere ritenuto responsabile di eventuali danni provocati. La collaborazione di tutti i

