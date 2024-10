Conclusa a Olbia la Sardinia innovative boat week 2024 - Notizie

Si è conclusa a Olbia la prima edizione della Sardinia Innovative Boat Week. Il primo premio per le imbarcazioni Uniclass è andato a Unige Elettra Team (Università di Genova) il secondo a AHSB, Adria Hydrofoil Team (Università di Rijeka Fiume, Croazia), il terzo a Uniboat Team, (Università di Bologna).

Per le imbarcazioni Solar al primo posto si è piazzato l' AGH Solar Boat Team (Università di Scienza e Tecnologia di Cracovia, Polonia) al secondo posto il GUT Solar Boat Team, (Università di Tecnologia di Danzica, Polonia), al terzo posto il team dell'Istituto di Istruzione Superiore di Olbia, Amsicora. Alla gara hanno partecipato anche due imbarcazioni Solar (V10) approntate dagli Istituti sardi Amsicora e Deffenu che hanno fornito ottime prestazioni. La manifestazione ha inoltre istituito un Premio per il team portatore delle tecnologie più innovative che è andato all'AGH Solar Boat dell'Università di Scienza e Tecnologia di Cracovia, per la migliore comunicazione e per la realizzazione di componenti solari autocostruiti. La giuria internazionale, formata da esperti nel settore della nautica, ha inoltre riconosciuto una menzione speciale al team spagnolo Green Foiling Spain (Universidad Politécnica de Madrid) per il progetto più avanzato in termini applicativi: per il suo potenziale impatto commerciale e per l'utilizzo dei sensori strutturali con l'ausilio della fibra ottica.

La Sardinia Innovative Boat Week si è svolta 16 al 19 ottobre e ha visto il confronto tra le più avanzate tecnologie mondiali nel comparto della nautica e dell'ICT applicato ai sistemi di controllo. Sono stati quattro giorni intensi di gare tra ricercatori di 10 Università di cui 4 italiane delle facoltà di ingegneria aerospaziale, fisica, informatica che nel mondo stanno lavorando da anni alla propulsione sostenibile nel settore nautico e alla costruzione di scafi con materiali high-tech e con una particolare attenzione alla circolarità e al riciclo dei materiali. Si è trattato della prima edizione di un format innovativo che ha già la conferma per la sua realizzazione il prossimo anno e che ha tratto ispirazione anche dalle nuove normative della UIM (Union Internationale Motonautique) sulla nautica sostenibile.

"Siamo molto soddisfatti dei risultati - le parole dell'ammiraglio Ugo Bertelli ideatore e organizzatore della manifestazione - Nonostante il tempo poco clemente e alcune difficoltà assolutamente prevedibili per una prima edizione, l'evento, una novità assoluta a livello europeo, ha rappresentato uno spazio di confronto unico per tutto il settore dell'innovazione applicata alla nautica high- tech. Si è respirata per tutti i quattro giorni un'energia, uno spirito di collaborazione e un entusiasmo che ha contagiato tutti i partecipanti. Considerato l'ampio riscontro mediatico e l'interesse suscitato nel pubblico e nelle istituzioni abbiamo già ricevuto, da parte dei team, numerose richieste di partecipazione alla prossima edizione".



