Con lo scooter si scontra con un’auto: giovane postino ferito

Terralba

L’incidente lungo la Statale 126 tra Arcidano e Terralba

Un portalettere di Poste italiane, di 21 anni, è rimasto contuso in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 13, lungo la Statale 126, tra Arcidano e Terralba.

Secondo quanto è stato accertato, il portalettere era impegnato nella distribuzione della corrispondenza, in sella a uno scooter, quando si è scontrato con una Fiat Punto.

In seguito all’urto il portalettere è caduto pesantemente a terra e sopra di lui è atterrato il mezzo.

Lo stesso automobilista gli ha prestato i primi soccorsi e chiesto l’intervento del 118. Il giovane portalettere, oltre a essere sotto shock per l’accaduto, ha lamentato dolore al braccio.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi di legge e gli ispettori dello Spresal: l’evento è stato classificato come incidente sul lavoro.

Un’ambulanza della Flema Arcidano ha trasportato il ventunenne al San Martino di Oristano, con un codice giallo.

In pronto soccorso il portalettere è stato sottoposto ai controlli sul braccio: tac ed rx dai quali non sono emerse fratture. Non si esclude che possa aver riportato un trauma cranico e attualmente si trova sotto controllo, nella sua abitazione.

Immediato l’intervento dei responsabili di Poste Italiane, che si sono accertati delle condizioni del giovane portalettere: “Sono arrivati subito sul posto”, fa sapere la madre del giovane, “e si sono resi subito disponibili. Sono stati molto corretti ed è giusto riconoscerglielo”.