Serramanna

I carabinieri gli hanno ritirato la patente

Protagonista di un incidente stradale in auto, si è poi rifiutato di sottoporsi all’alcol test: così per un operaio di 35 anni è scattata la denuncia dei carabinieri e gli è stata ritirata la patente di guida.

Ieri notte il giovane, originario di Serramanna, era al volante di una Volkswagen Golf di proprietà del padre. Ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro una Peugeot 206 parcheggiata sul lato della strada. L’incidente si è verificato in via Roma, a Serramanna.

All’arrivo dei militari, l’uomo era visibilmente scosso ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Entrambi i veicoli hanno subito danni significativi.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno chiesto al conducente di sottoporsi al test dell’etilometro per verificare il tasso alcolemico, come previsto in casi di incidente. È però arrivato il rifiuto, comportamento che il Codice della Strada equipara alle ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza.

Il veicolo non è stato confiscato perché di proprietà di terzi.

Giovedì, 30 maggio 2024

