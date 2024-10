Lunedì 7 ottobre, alle ore 8:30, si terrà la riunione della IIª Commissione Consiliare Permanente del Comune di Oristano , che si occupa di Cultura, Istituzioni Culturali, Pubblica Istruzione, Turismo e Spettacolo. La seduta è convocata per discutere alcune questioni riguardanti il settore dell’istruzione.

L’ordine del giorno prevede un aggiornamento sullo stato dei lavori di ristrutturazione della scuola “Sacro Cuore”. L’edificio da tempo è oggetto di interventi per migliorare le strutture e adeguarle agli standard moderni. Sarà inoltre affrontata la questione della qualità e dell’idoneità delle aule provvisorie dell’Istituto “Frassinetti”, attualmente utilizzate per garantire la continuità didattica durante i lavori.

Oltre a queste tematiche, verranno trattati altri punti sotto la voce “Varie ed eventuali”, che potrebbero spaziare su argomenti rilevanti per la vita culturale e educativa della città. La commissione si riunirà nel consueto luogo, il Palazzo degli Scolopi, sede delle discussioni politiche cittadine, per garantire un confronto trasparente e costruttivo su temi centrali per la comunità di Oristano.