Abusi sessuali su una bambina, condannato ex cuoco di Mogorella

Antonino Demelas, ex cuoco originario di Mogorella, è stato condannato a 30 anni di reclusione per abusi sessuali su una bambina di 10 anni. La sentenza, emessa ieri mattina dal Tribunale di Oristano, ha confermato la richiesta avanzata dai pubblici ministeri. Demelas, che sta scontando in carcere una condanna di 14 anni per rapina, non era presente in aula al momento del verdetto. Continua, intanto, l’inchiesta relativa alla misteriosa scomparsa della sua compagna, Marina Castangia, parrucchiera di Cabras, di cui non si hanno più notizie dal maggio di tre anni fa. Durante la requisitoria, i pubblici ministeri hanno sottolineato come le indagini abbiano portato alla luce prove schiaccianti, eliminando qualsiasi dubbio sulla colpevolezza dell’imputato. Questo punto è stato ribadito anche dall’avvocato di parte civile. Tra gli elementi probatori, emerge il test del Dna che ha confermato la presenza di tracce biologiche nei luoghi frequentati da Demelas e la vittima, secondo quanto rivelato dalle intercettazioni ambientali. A supporto dell’accusa, anche la testimonianza della bambina e una perizia ginecologica considerata decisiva.

