Comune di Oristano e Regione voglio la riapertura dell’aeroporto di Fenosu

Oristano

Stamane incontro con l’assessore ai trasporti Moro

Il Comune di Oristano e la Regione Sardegna vogliono la riapertura dell’aeroporto di Fenosu.

Lo hanno affermato stamattina, nel corso di un incontro a Palazzo Campus Colonna, il Sindaco Massimiliano Sanna e l’Assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro. All’incontro erano presenti anche gli assessori comunali ai Trasporti e ai Lavori pubblici Ivano Cuccu e Simone Prevete.

“L’aeroporto di Fenosu è una infrastruttura fondamentale per questo territorio e per l’intera Sardegna – spiega il Sindaco Massimiliano Sanna -. Nel corso degli anni sono stati investiti ingenti capitali pubblici con l’obiettivo di offrire al territorio un’opera strategica per l’economia e il turismo dell’oristanese. Oggi, abbiamo avviato una interlocuzione con la Regione per concordare le azioni necessarie a capire se esiste un interesse per restituire ruolo, compiti e funzioni all’aeroporto che attualmente è chiuso. Grazie alla disponibilità dell’Assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, possiamo riprendere un percorso condiviso per il rilancio dell’aeroporto, partendo in primo luogo dal coinvolgimento dei soci fondatori della vecchia società di gestione, a Sogeaor. Nelle prossime settimane il confronto proseguirà, quindi, con la Provincia, la Camera di Commercio, la Sfirs e il Consorzio industriale”.

“È inaccettabile che una infrastruttura realizzata con risorse pubbliche resti di fatto chiusa e senza alcuna attività tipica di un aeroporto – ha evidenziato l’Assessore regionale Antonio Moro -. Non è necessario essere esperti trasportisti per comprendere, con un po’ di buonsenso, quanto la posizione baricentrica di Oristano sia strategica in un sistema regionale integrato dei trasporti. La ripresa delle attività dello scalo oristanese rappresenterebbe una nuova opportunità a beneficio del territorio oristanese e dell’intera isola. Le interlocuzioni con il Comune di Oristano e a breve con gli altri soci fondatori, in questo senso, saranno fondamentali per riprendere un percorso istituzionale che rimetta al centro le politiche pubbliche e gli interessi dei territori”.

Lunedì, 6 novembre 2023