Commissioni d’invalidità ferme: l’assessore dà l’ultimatum ai medici. L’Inps conferma: ritardi record a Oristano

Cagliari

Ancora gravi problemi per l’evasione delle pratiche

Bloccate da almeno un mese, le commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile della Asl di Oristano continuano a non essere convocate (tranne quella per i pazienti oncologici, comunque in grande difficoltà), mentre cresce l’esercito di persone, anche con gravi patologie, che attendono la valutazione per il riconoscimento della loro invalidità, fondamentale per poter accedere a una serie di prestazioni e non solo economiche.

Alla base del blocco della procedura c’è la rivolta dei componenti (medici e amministrativi) delle commissioni che da gennaio scorso non hanno ottenuto il pagamento dei gettoni di presenza, passati dall’inizio dell’anno da 60 a 120 euro per ogni riunione, a cui vanno aggiunti 12 euro per ogni istanza esaminata.

Competenze che gli uffici delle Asl sarde, però, non riescono corrispondere a causa di una controversia tra regione e revisori dei conti che hanno segnalato la necessità di far lavorare le commissioni nel corso dell’orario di lavoro ordinario (e quindi senza diritto al gettone di presenza ) e non di pomeriggio. Un pronunciamento a cui ha fatto seguito, nello scorso mese di agosto, una delibera con cui la Regione ha di fatto condiviso l’orientamento dei revisori ma autorizzato la convocazioni delle commissioni fuori dall’orario di lavoro per poter smaltire l’enorme arretrato accumulato negli scorsi anni. Una delibera però che non è riuscita a modificare il parere dei revisori con il risultato che ai componenti delle commissioni è stata comunicata dalla Asl di Oristano, l’impossibilità di pagare i gettoni dovuti.

L’assessore alla Sanità Carlo Doria da parte sua, in una intervista rilasciata al notiziario on line Quotidianosanità.it, afferma che non ci sarebbe “nessun blocco delle sedute e delle convocazioni”. Doria fa riferimenti ad alcune informazioni ricevute dalla Asl di Sassari che anzi avrebbe “confermato un incremento delle sedute delle commissioni e delle convocazioni dei pazienti . Nel rispetto degli indirizzi forniti”. L’assessore, perciò, si dice certo che “anche le Asl degli altri territori si attiveranno nello stesso modo”.

Da Doria arriva, però, anche un pesante monito ai componenti delle commissioni che rifiutano di convocare e partecipare alle sedute, bloccandone di fatto l’attività: ” Le prestazioni erogate dalle commissioni – ricorda l’assessore regionale alla sanità – rientrano nei livelli essenziali di assistenza. Se non vengono garantite in seguito al blocco dell’attività su iniziativa del personale senza una giusta ragione, si ravvisa un’interruzione di pubblici servizio”.

L’assessore Doria fa intendere che chiunque blocchi l’attività con qualche pretesto, rischia di essere chiamato a rispondere in sede penale di un reato penale contro la pubblica amministrazione.