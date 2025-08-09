Come festeggia il compleanno Sinner? "Voglio una macchina". E a Pechino ci sarà

(Adnkronos) - Come festeggerà il compleanno Jannik Sinner? Alla vigilia del suo ritorno in campo a Cincinnati, in programma oggi, sabato 9 agosto, contro Daniel Elahi Galan, il tennista azzurro ha parlato anche della sua festa e confermato che sarà in campo al prossimo Atp 500 di Pechino. Il prossimo 16 agosto infatti Sinner compierà 24 anni, ma non ha espresso nessun desiderio speciale, se non quello di essere ancora a Cincinnati.

"Mi auguro di essere ancora qui. Il mio compleanno sarà il prossimo sabato e vorrebbe dire che siamo alla fine del torneo", ha detto Sinner ai microfoni di BB Tennis, "sono stato sempre molto felice di festeggiarlo con la mia famiglia, non ho mai espresso grandi desideri". Nessun dubbio però sul suo regalo ideale: "Sono un grande amante delle automobili e sono molto contento delle macchine che ho al momento, quindi non vorrei nessun altro regalo".

A poche ore dal suo esordio a Cincinnati, in programma intorno alle 22 italiane, Sinner è tornato a parlare del trionfo di Wimbledon, dove ha battuto in finale Carlos Alcaraz: "Quella è stata una giornata incredibile per me, giocare a Londra è stato speciale, anche se considerando tutto quello che è successo nei turni precedenti", ha raccontato ai canali ufficiali dell'Atp, "ho cercato di capire cosa potevo migliorare e, una volta finito il torneo, ero molto felice. È stato fantastico vedere sugli spalti la mia famiglia, mio fratello e tutte le persone a cui voglio bene: ho trovato un’atmosfera bellissima".

"Ho avuto un inizio non facile a Halle, ma poi, giocando partita dopo partita, mi sono sentito sempre meglio", ha continuato il numero uno del mondo, "ho avuto anche un po’ di fortuna con Grigor (Dimitrov, ndr), che ho cercato di vedere come un segno. Nel tennis non sai mai cosa può succedere, bisogna sempre capire il perché e il come delle cose".

Ora Sinner si prepara ad affrontare la stagione sul cemento, la sua superficie preferita, che culminerà negli US Open 2025, ultimo Slam della stagione a cui arriva da campione in carica: "Ora siamo qui a Cincinnati e le condizioni di gioco sono molto difficili, ma cercherò di farmi trovare pronto. A New York sarà molto importante per me, ma spero intanto di fare una bella partita oggi".

Intanto è arrivato un annuncio ufficiale. Jannik Sinner parteciperà al prossimo Atp 500 di Pechino, torneo in cui l'anno scorso è riuscito ad arrivare in finale prima di essere battuto da Alcaraz in tre set. "È tornato come promesso! Il numero 1 del mondo Atp Jannik Sinner torna al China Open per il terzo anno consecutivo", ha scritto sui social l'organizzazione del torneo di Pechino, mostrando un video di Sinner che si dice entusiasta di tornare per la terza volta a giocare sul cemento cinese, torneo in programma dal prossimo 25 settembre all'1 ottobre.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie