Cronaca Operazione della Polizia di Stato

La droga sequestrata all'uomo

Cagliari

Operazione della Polizia di Stato

Aveva in tasca, dentro un cofanetto di latta, tre dosi di cocaina e in casa altri due involucri con eroina, insieme a un bilancino di precisione, ritagli di cellophane destinati al confezionamento e 1.125 euro in contanti. Un uomo di 69 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La Polizia di Stato ha deciso di perquisirlo nella sua abitazione nel quartiere Villanova di Cagliari. Qui hanno trovato la sostanza stupefacente.

Al termine delle operazioni, l’indagato è stato riportato nella sua abitazione in agli arresti domiciliari.

La misura è stata convalidata dal GIP nel corso dell’udienza svolta nei giorni scorsi.

Martedì, 27 febbraio 2024

commenta