(Adnkronos) - Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, il tennista azzurro sfida l'americano Zachary Svajda - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Cobolli arriva all'appuntamento dopo aver eliminato Pellegrino, Wu e Tien, mentre Svajda ha superato Popyrin, Walton e Cerundolo.

La sfida tra Cobolli e Svajda è in programma oggi, lunedì 13 maggio, alle ore 11 sul campo Philippe-Chatrier. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto dall'azzurro negli ottavi dell'Atp di Delray Beach.

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.