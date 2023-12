Clienti a casa per l’acquisto di cocaina: coppia denunciata

Cagliari

Perquisizione della polizia dopo alcuni giorni di appostamenti

Gli appostamenti della polizia vicino alla casa avevano rilevato un via vai continuo di visitatori e si pensava che cercassero stupefacenti.

Dopo alcuni giorni si è deciso di intervenire, e una perquisizione ha permesso di sequestrare oltre quattro grammi di cocaina ancora da tagliare e un piccolo quantitativo di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, materiale destinato al confezionamento delle dosi e la somma di 1.045 euro in contanti, in banconote di vario taglio.

Per questo gli agenti della Squadra Mobile di Cagliari hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 25 anni e una donna di 44: vivono insieme e tutti e due dovranno rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante l’operazione sono stati identificati anche alcuni potenziali clienti della coppia, che non si erano accorti della presenza degli agenti.

I due indagati sono agli arresti domiciliari, come deciso dal giudice per le indagini preliminari in occasione dell’udienza di convalida del provvedimento.

Sabato, 23 dicembre 2023