Bimba contesa in tribunale: assolto il padre, condannata la mamma di Baressa

Oristano

Dieci mesi per non aver rispettato i provvedimenti del giudice



Dieci mesi per non aver rispettato – in alcuni periodi – i provvedimenti del giudice. È la condanna comminata alla mamma di Baressa che negli anni scorsi si era ritrovata al centro di una intricata battaglia giudiziaria con l’ex marito. La donna è stata assolta invece dall’accusa di sottrazione di minore.

La sentenza pronunciata nei giorni scorsi in Tribunale a Oristano dalla giudice Paola Bussu ha invece assolto il padre della bambina dall’accusa di lesioni, perché il fatto non sussiste.

I fatti risalgono al 2017, anno nel quale la coppia – che all’epoca viveva nel Lazio – si stava separando, con grandi tensioni. Al centro della vicenda la custodia della figlia. L’uomo aveva denunciato l’ex moglie per sottrazione di minore, lei l’aveva accusato di averla picchiata. La donna nel frattempo era tornata in Marmilla.

Il Tribunale di Viterbo – nel 2018 – aveva ordinato che la bambina tornasse a vivere nel Lazio, per garantire il diritto alla bigenitorialità, ma nel luglio del 2018 la mamma si era rifiutata di separarsi dalla figlia e si era barricata con lei in casa per diversi giorni, a Baressa. La piccola che all’epoca aveva tre anni, era stata poi consegnata ai carabinieri e tramite i servizi sociali riaffidata al padre.

La vicenda aveva destato grande commozione e solidarietà, e non solo a Baressa. Tante persone avevano manifestato e protestato, a sostegno della madre. Anche durante diverse udienze in Tribunale la donna aveva ricevuto l’incoraggiamento delle rappresentanti di Coordinamento 3, dell’associazione “Feminas a manu tenta”, della Commissione comunale alle pari opportunità di Oristano e dell’associazione Prospettiva Donna.

Sabato, 23 dicembre 2023