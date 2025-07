Claudio Echeverri, chi è il trequartista del City nel mirino della Roma

(Adnkronos) - Possibile colpo argentino per la Roma. Il club giallorosso, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, martedì 29 luglio, si sarebbe interessato a Claudio Echeverri, trequartista del Manchester City. Il giovane non troverebbe spazio nella rosa di Guardiola, che sta valutando di lasciarlo partire in prestito. L'operazione si potrebbe quindi chiudere con la formula del prestito secco. Ma chi è Echeverri?

Claudio Echeverri è un giovane trequartista argentino di 19 anni, classe 2006, che lo scorso gennaio è sbarcato in Inghilterra. Il Manchester City lo aveva acquistato l'anno precedente dal River Plate per 18 milioni di euro, ma aveva deciso di lasciarlo un altro anno in Argentina. I suoi primi sei mesi in Premier League però sono stati complicati, con appena tre presenze, compresa quella nel Mondiale per Club, in cui è riuscito a segnare il suo primo gol con la maglia dei Citizens.

Echeverri ha firmato un contratto fino al 2028, ma l'intenzione del City sembra essere quello di mandarlo in prestito per fare esperienza, senza però cedere a titolo definitivo il giocatore. Claudio si è distinto anche con la maglia della Nazionale argentina, con cui è stato convocato sia in Under 20, che in Under 23.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie