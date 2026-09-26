Città Metropolitana Cagliari avvia piano straordinario di derattizzazione integrata - Notizie
Un dispositivo d'intervento capillare, sistematico e fondato su standard tecnici di controllo ambientale. La Città Metropolitana di Cagliari ha varato un piano potenziato di derattizzazione e gestione integrata delle infestazioni murine (Integrated Pest Management), destinato a coprire l'intero reticolo urbano con priorità per le aree ad alta vulnerabilità e densità di fruizione.
Il piano d'azione, coordinato dal Centro Antinsetti, vede l'impiego di tre squadre operative specializzate, destinate a crescere numericamente nei prossimi giorni grazie a un programmato rafforzamento degli organici tecnici. L'offensiva contro i roditori interesserà diverse zone della città: da piazza Islanda a via Cetigne, attraversando il Quartiere del Sole, il centro storico, fino ai popolosi quartieri di San Michele e Is Mirrionis. L'intervento non si limita alla semplice erogazione di principi rodenticidi, ma adotta un protocollo strutturato in quattro fasi operative consequenziali: Monitoraggio e scouting preventivo; mappatura dei focolai attivi e censimento delle tracce biologiche (feci, rosure, camminamenti); Individuazione dei vettori e dei rifugi; ispezione dei nodi del sottosuolo, caditoie stradali, chiusini fognari, vani tecnici degli edifici pubblici e macchie arbustive incolte. Trattamento ed esfoliazione mirata: impiego controllato di presidi biocidi in erogatori di sicurezza antimanomissione conformi alle normative europee, posizionati in aree inaccessibili a specie non bersaglio. Follow-up e valutazione dell'efficacia: verifiche a scadenza ravvicinata per misurare l'abbattimento della popolazione murina e prevenire fenomeni di ricolonizzazione.
Una specifica task force è già stata indirizzata verso i plessi scolastici del comprensorio metropolitano, con l'obiettivo di bonificare cortili, mense, palestre e aree perimetrali in vista delle attività didattiche ordinarie.
"Il nostro obiettivo - afferma Luca Locci, responsabile della Disinfestazione e del Centro Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari - è garantire un'azione di massima capillarità, intervenendo tempestivamente ovunque si manifestino indici di criticità. Tuttavia, il solo abbattimento chimico...
Il piano d'azione, coordinato dal Centro Antinsetti, vede l'impiego di tre squadre operative specializzate, destinate a crescere numericamente nei prossimi giorni grazie a un programmato rafforzamento degli organici tecnici. L'offensiva contro i roditori interesserà diverse zone della città: da piazza Islanda a via Cetigne, attraversando il Quartiere del Sole, il centro storico, fino ai popolosi quartieri di San Michele e Is Mirrionis. L'intervento non si limita alla semplice erogazione di principi rodenticidi, ma adotta un protocollo strutturato in quattro fasi operative consequenziali: Monitoraggio e scouting preventivo; mappatura dei focolai attivi e censimento delle tracce biologiche (feci, rosure, camminamenti); Individuazione dei vettori e dei rifugi; ispezione dei nodi del sottosuolo, caditoie stradali, chiusini fognari, vani tecnici degli edifici pubblici e macchie arbustive incolte. Trattamento ed esfoliazione mirata: impiego controllato di presidi biocidi in erogatori di sicurezza antimanomissione conformi alle normative europee, posizionati in aree inaccessibili a specie non bersaglio. Follow-up e valutazione dell'efficacia: verifiche a scadenza ravvicinata per misurare l'abbattimento della popolazione murina e prevenire fenomeni di ricolonizzazione.
Una specifica task force è già stata indirizzata verso i plessi scolastici del comprensorio metropolitano, con l'obiettivo di bonificare cortili, mense, palestre e aree perimetrali in vista delle attività didattiche ordinarie.
"Il nostro obiettivo - afferma Luca Locci, responsabile della Disinfestazione e del Centro Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari - è garantire un'azione di massima capillarità, intervenendo tempestivamente ovunque si manifestino indici di criticità. Tuttavia, il solo abbattimento chimico...
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