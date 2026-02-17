Da Pechino a Taipei, passando per Hong Kong e per tutte le comunità della diaspora nel mondo, il 17 febbraio segna l’inizio del Capodanno cinese: due settimane di celebrazioni che culmineranno nella Festa delle Lanterne. Fuochi d’artificio, tavole imbandite e riunioni familiari accompagnano l’avvio dell’anno del Cavallo di Fuoco, combinazione "rivalutata" nel tempo che ritorna dopo 60 anni e che, secondo la tradizione, porterà energia, cambiamento e una scossa complessivamente positiva al ritmo della vita.

Data, nomi e rituali

La data del Capodanno cinese varia ogni anno perché il calendario tradizionale è lunisolare: l’anno nuovo comincia con la seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno, quindi tra fine gennaio e metà febbraio. In Cina e in gran parte dell’Asia orientale il periodo è dedicato al rinnovamento simbolico: pulizie per allontanare la sfortuna, cena della vigilia con cibi augurali - pesce per l’abbondanza, ravioli per la prosperità, dolci di riso per il progresso - buste rosse con denaro, abiti nuovi e danze tradizionali per scacciare gli spiriti maligni. Nomi e rituali cambiano da luogo a luogo tra le varie province della Cina (ed "ex province", come Vietnam e Corea), ma il significato resta il medesimo: auspicio di fortuna e l'inizio di un nuovo ciclo.

Nel calendario zodiacale 12 animali si combinano con cinque elementi - legno, fuoco, terra, metallo e acqua - formando un ciclo completo di 60 anni. Il cavallo è simbolo di vitalità, libertà e movimento; il fuoco ne amplifica le qualità trasformandole in passione, urgenza e spirito d’iniziativa. Il Cavallo di Fuoco viene perciò descritto come una "doppia energia": favorevole a decisioni rapide, viaggi e progetti audaci, ma anche incline a impulsività e tensioni.

La lettura simbolica

Il segno del cavallo è generalmente considerato positivo: dinamico, intraprendente e indipendente, pur con lati critici come impazienza e testardaggine. L’ultima volta del Cavallo di Fuoco fu nel 1966, quando in Giappone si registrò un forte calo delle nascite per la millenaria superstizione dell’"hinoe-uma", secondo cui le donne nate in quell’anno avrebbero avuto un carattere troppo forte. Oggi l’interpretazione è cambiata e prevale una lettura più simbolica: un invito a sfruttare lo slancio, bilanciando però l’eccesso di energia - come nella filosofia yin-yang, dove al fuoco si contrappone l’acqua.

Alla vigilia delle celebrazioni, il 14 febbraio al Grande Palazzo del Popolo di Pechino, il presidente Xi Jinping ha paragonato il nuovo anno con il percorso del Paese, definendo il cavallo simbolo di "energia, forza e resilienza" ed esortando la popolazione ad avanzare con determinazione verso la modernizzazione. Ieri sera invece, nel tradizionale gala televisivo della vigilia di Capodanno - il "Super Bowl cinese", lo spettacolo più seguito al mondo - ha riunito centinaia di milioni di spettatori per seguire quattro ore di musica, danza, opera e comicità, affiancate da scenografie tecnologiche e robot umanoidi protagonisti di esibizioni di arti marziali e numeri acrobatici. Presenti anche star internazionali, dal cantante americano John Legend a Lionel Richie, che ha reinterpretato "We are the World" in cinese mandarino in duetto con Jackie Chan.