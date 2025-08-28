Chris Froome ricoverato in ospedale, incidente durante un allenamento

(Adnkronos) - Grave incidente per Chris Froome. Il quattro volte vincitore del Tour de France è ora ricoverato in ospedale in seguito a un incidente mentre si stava allenando sulle strade della Costa Azzurra.

Secondo quanto scrivono i media francesi, il britannico sarebbe caduto nei pressi di Saint-Raphaël ed è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale di Tolone.

Le condizioni del quarantenne britannico sono stabili, non ha infatti riportato traumi cranici. Gli esami hanno rilevato un pneumotorace, la frattura di cinque costole e la frattura delle vertebre lombari.

