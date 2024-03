Chiuso per un giorno l’ambulatorio straordinario di San Vero Milis

San Vero Milis

Annuncio della Asl di Oristano

Un giorno di chiusura per l’ambulatorio straordinario di comunità territoriale di San Vero Milis: l’ASCoT in via Santa Barbara 13 non sarà operativo domani.

Lo ha comunicato l’Asl di Oristano, senza spiegare le ragioni.

Il servizio è riservato ai pazienti rimasti senza medico di basea San Vero Milis, Zeddiani e Narbolia.

Giovedì, 7 marzo 2024

