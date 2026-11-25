(Adnkronos) - "Questa iniziativa in collaborazione con Regione Lombardia per noi è estremamente importante perché si colloca in un momento in cui la salute è sempre più oggetto di negoziazioni a livello internazionale". Lo ha detto Federico Chinni, amministratore delegato di Ucb Pharma Italia, alla presentazione dell’Osservatorio nazionale per la Ricerca clinica e l’accesso all’innovazione.

E sul provvedimento Most-Favoured Nation (Mfn), Chinni non ha dubbi: "Ha soltanto messo in evidenza una fragilità già presente nel sistema, sulla quale credo che questo Osservatorio possa dare un contributo importante. La ricerca clinica, infatti, si sta progressivamente spostando: nell'ultimo decennio la quota europea degli studi clinici è passata dal 34% al 20%, mentre quella della Cina è cresciuta dal 6% al 32%".

"Questo accade perché non siamo sufficientemente veloci. Dobbiamo costruire una filiera più rapida ed efficiente, che accompagni il percorso dalla ricerca clinica fino all'accesso alle terapie. Credo che l'Osservatorio possa fornire un benchmark preciso su come si muovono le Regioni, anche in relazione alle buone pratiche e ai parametri internazionali, oltre a formulare raccomandazioni alla politica affinché si creino le condizioni per attrarre investimenti e ricerca clinica nel nostro Paese".

"La capacità di un Paese di attrarre ricerca clinica non dipende soltanto dall'eccellenza delle sue competenze scientifiche, ma anche dalla disponibilità di un contesto in grado di accogliere e valorizzare l'innovazione. Ricerca e accesso all'innovazione sono due dimensioni che si alimentano reciprocamente: senza ricerca non si genera innovazione, ma senza condizioni favorevoli al suo accesso si rischia di indebolire anche l'attrattività del sistema della ricerca. Come Ucb -ha detto Chinni- crediamo profondamente nel valore della ricerca e continuiamo a investirvi in modo significativo: nel 2025 abbiamo destinato alla R&S il 24% dei nostri ricavi e investito 78 milioni di euro negli studi clinici in Europa, di cui circa 24 milioni in Italia. Per questo riteniamo fondamentale lavorare insieme per superare le barriere organizzative e costruire un ambiente capace di attrarre investimenti, sostenere lo sviluppo scientifico e rispondere sempre meglio ai bisogni dei pazienti".

"Crediamo nel valore di una collaborazione che metta al centro non soltanto la capacità di produrre innovazione, ma anche quella di renderla concretamente accessibile. La partecipazione a questo progetto riflette il nostro impegno a contribuire a un sistema della ricerca sempre più integrato, nel quale istituzioni, comunità scientifica, industria e pazienti possano confrontarsi e individuare insieme le condizioni per trasformare il progresso scientifico in un beneficio reale per le persone", ha poi concluso.