(Adnkronos) - Federica Brignone lascia lo sci senza rimpianti. Oggi, mercoledì 25 novembre, la fuoriclasse azzurra annuncia il suo ritiro e la fine di una carriera costellata di trionfi. Una decisione sofferta, ma inevitabile: "Senza rimpianti sono qui a dire che, con tanto amore, lascio questo sport perché non ce la faccio più. Non riesco a fare una curva senza avere dolore. Per me, non è più possibile fare l’atleta". La fuoriclasse azzurra ha raccontato le sue sensazioni nel corso di una videoconferenza organizzata da Cervinia, dopo la sofferenza nelle ultime uscite che l'ha portata a optare per lo stop. "Ero tornata per le Olimpiadi, ho superato una sfida impossibile, ma non sono più disposta a farlo ancora".

Questione di priorità, dopo aver impreziosito il suo infinito palmares con i due ori olimpici nel SuperG e nel gigante a Milano Cortina 2026: "È stata una decisione maturata solo ultimamente, dopo aver provato a continuare a fare l’atleta. Dall'infortunio ho passato i giorni a curarmi, ma quando questa estate ho rimesso gli sci ho capito che la situazione non era delle migliori. Speravo che con la nuova operazione migliorasse tutto, ma in questi due ultimi giorni ho capito che la situazione è molto simile a quella di prima".

E ancora: "Ho fatto tutto il possibile per tornare perché al momento dell'infortunio ero all'apice, era il momento migliore della mia carriera e ci ho provato fino a oggi. L’incidente è stato molto grave e mi condizionerà per tutta la vita. Ora, per la mia salute, non è più possibile fare un'altra stagione".

La campionessa azzurra ha poi chiarito le sue idee per il futuro. "Il mio primo desiderio post carriera è quello di viaggiare, ma non voglio sparire da questo mondo". 'Fede' organizzerà una 'festa' per salutare compagni e compagne di squadra, vecchie avversarie e tifosi, prima di una nuova pagina della sua vita: "Penso a un’ultima apparizione in Coppa del Mondo, per salutare tutti. Ora voglio prendermi del tempo per fare questo passaggio, anche mentalmente. E accettare che da oggi non mi allenerò più".