chi era il militare e cosa è successo

Sono diverse le ipotesi sull’incidente mortale avvenuto questa sera lungo la strada statale 131, nei pressi del bivio per Tramatza. Tra le possibilità considerate dagli inquirenti c’è la presenza di un guasto al veicolo, ma non si esclude nemmeno l’ipotesi dell’esplosione di un pneumatico. La vittima è stata identificata come Stefano Pistis, 45 anni, residente a Sant’Anna Arresi. Era graduato aiutante del Terzo Reggimento Bersaglieri della Brigata Sassari. Accanto a lui viaggiava un altro militare di 47 anni, che è rimasto gravemente ferito. Tuttavia non corre pericolo di vita. Contrariamente alle prime informazioni, l’incidente non ha coinvolto altri veicoli. La tragedia ha riguardato una camionetta dell’Esercito che si è ribaltata sulla carreggiata, verosimilmente dopo aver sbandato e colpito il guardrail. All’interno del blindato Lince, impiegato per missioni all’estero, viaggiavano esclusivamente i due militari, diretti al porto di Olbia per l’imbarco del veicolo su cui si trovavano. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i mezzi di soccorso del 118-Areus, i vigili del fuoco del comando provinciale

