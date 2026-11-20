Iscrizioni aperte fino al 23 novembre: 5 CORSI GRATUITI per diventare manager del turismo in SARDEGNA
Synergie Italia S.p.A. (Filiale di Cagliari) seleziona un Operatore Tecnico – Addetto/a alla Portineria
Manpower seleziona un/una Banconiere/a per una rinomata attività del territorio operante nel settore
Gi Group ricerca un/una Addetto/Addetta Vendita Part-Time per un punto vendita della Grande Distribuzione
JYSK, retailer internazionale di arredamento in stile scandinavo, seleziona tre profili part-time per i
Settimo San Pietro: Nuova Apertura "TuttiGiorni" Cerca Addetti Gastronomia, Pescheria e Salumeria
WeHotels, gruppo alberghiero operante in Sardegna, seleziona Hotel Manager e Assistant Hotel Manager per la gestione delle proprie
Poste Italiane seleziona Portalettere con contratto a tempo determinato anche in Sardegna, con ricerche attive nelle aree di Nuoro,
Provincia di Nuoro: Randstad Cerca Manutentore Elettrico per Stabilimento Produttivo
Randstad Italia
Oltre a JYSK e al supermercato Tutti i Giorni, è in imminente apertura nella zona commerciale di Settimo San Pietro (Cagliari) anche