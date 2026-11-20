Cgil, 'siamo in 20mila. Il futuro è adesso non domani' - Notizie

Un fiume di bandiere Cgil scorre sotto lo slogan "Il futuro è adesso, non domani", e dalla soglia delle proprie attività c'è chi applaude. Piazza del Carmine a Cagliari si tinge di rosso, bandiera dopo bandiera, mentre sotto il palco risuona "Bella ciao" e i lavoratori gridano "il lavoro non si tocca". Per la Cgil i partecipanti al corteo sono 20mila (settemila seconda la questura), dopo la partenza da piazza Giovanni XXIII di un corteo di oltre seimila persone per lo sciopero generale indetto dal sindacato. "Da tutta l'Isola a Cagliari per mandare a casa il governo Meloni", le prime parole dal palco. In testa al corteo Christian Ferrari, della segreteria nazionale, e Simona Fanzecco, leader della Cgil sarda. Fischietti, musica, "Bella ciao" e "I cento passi" dei Modena City Ramblers in sottofondo, e un grido che rimbalza: "Oggi sciopero generale contro un governo che vuole i giovani a terra e schiavi".Sventolano le bandiere della pace e della Palestina, mentre quella di Cuba è "stretta" simbolicamente ai Quattro Mori. In coda gli studenti, che chiedono di non essere dimenticati né calpestati nei diritti e nel futuro: "Non passeranno, siamo e restiamo antifascisti", gridano al megafono. Attorno, giovani e meno giovani, lavoratori, pensionati che non arrivano a fine mese. A chiudere il serpentone, i Cobas."Contestiamo una manovra fondata sul binomio riarmo e austerità, che definanzia sanità, istruzione e ricerca e fa cassa sulle pensioni", attacca Ferrari, denunciando il taglio della rivalutazione in pieno caro vita. Poi la stoccata sull'età pensionabile: "Nel 2029 andremo in pensione a 67 anni e sei mesi, o con 43 anni e quattro mesi di contributi. Dovevano cancellare la legge Fornero e sono riusciti a peggiorarla". Per il sindacato mancano anche investimenti per il...

Leggi tutto su Ansa Sardegna