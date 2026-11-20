Alla Manifattura di Cagliari una settimana di eventi sulla storia nuragica - Notizie

Prende il via martedì 24 la "Settimana nuragica" organizzata dall'Associazione "Sardegna Terra di Nuraghi" a Cagliari (Sa Manifattura, dal 24 al 28 novembre) e, in chiusura, a Sassari (Hotel Grazia Deledda, 28 novembre). Cinque giorni di mostre, incontri ed eventi, anticipati, nella mattina di domenica 22, dalla visita al Santuario di Monte Sant'Antonio a Siligo, con gli archeologi che stanno conducendo gli scavi.Cuore della settimana nuragica, venerdì 27, sarà la Conferenza internazionale giunta alla sua quarta edizione, nel corso della quale verrà raccontato il progetto di candidatura Unesco dell'istanza "Architettura e spazi di culto, la sacralità della Sardegna protostorica" che proprio di recente ha iniziato il percorso a Parigi.La profonda spiritualità dell'architettura sacra dell'antica civiltà sarda, che ancora oggi presenta aspetti poco noti che costituiscono uno straordinario stimolo all'approfondimento e alla ricerca scientifica, permea i tanti Nuraghi con templi, Pozzi Sacri e Tombe dei Giganti. La Conferenza internazionale vuole essere l'occasione per entare nella dimensione sacra e spirituale della civiltà protostorica sarda, che ha coperto un arco di oltre mille anni, tra il 1800 e l'800 Avanti Cristo, lasciando un patrimonio paesaggistico monumentale ricco di migliaia di siti che lo rendono un contesto straordinario e unico al mondo. Da qui il titolo scelto dall'Associazione per gli eventi della Settimana nuragica: "Dalla Sardegna una storia per il mondo".Gli eventi dedicati alla Settimana nuragica partiranno a Sa Manifattura di Cagliari martedì alle ore 10.00 con l'inaugurazione della settimana, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini e, sempre nella mattinata, con la presentazione di due mostre, una fotografica e una digitale.Racontare attraverso le immagini la potenza e l'unicità dell'antica civiltà sarda è l'obiettivo della mostra "Architetture e spazi di culto. La Sacralità della Sardegna...

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