La Mezza Maratona della "CERAMINCA": l'errore ad Assemini diventa virale

Ad Assemini, durante la tanto attesa Mezza Maratona della Ceramica, i riflettori non sono stati puntati solo sulle prestazioni sportive, ma su un errore tipografico che ha scatenato l'ilarità dei partecipanti e del web. I corridori, impegnati nei percorsi di 11 e 21 km, si sono ritrovati a correre con un pettorale riportante una dicitura sbagliata: al posto di “Ceramica”, l’evento è stato rinominato, involontariamente, in “Ceraminca”, con una “n” di troppo.

Il curioso errore ha coinvolto solo i pettorali delle gare di corsa, mentre quelli della camminata risultavano corretti. "La Fidal o chi per loro ha sbagliato a stampare i pettorali professionali", ha commentato uno dei corridori, tra il divertito e lo stupito.

A peggiorare la situazione, i pettorali riportavano anche un altro errore: anziché indicare la quindicesima edizione della manifestazione, veniva segnata la tredicesima, contribuendo ad aumentare la confusione e la comicità della situazione. Le immagini dei pettorali incriminati non hanno tardato a diffondersi sui social, diventando virali e generando numerosi commenti e meme.

Anche il sindaco di Assemini, Mario Puddu, ha colto l’occasione per commentare l’accaduto con un post sul suo account Facebook: “Anni e anni di impegno per promuovere Assemini e le sue eccellenze e poi, basta un refuso clamoroso e voilà, tutti sanno che ASSEMINI È CITTÀ DALL'ANTICA TRADIZIONE C E R A M I C A 🤷🏻‍♂️ W la Mezza Maratona, W la Ceramica, W Assemini.”

Nonostante l'errore, l'evento ha continuato a svolgersi regolarmente, con centinaia di partecipanti che hanno preso parte alla gara, tra una risata e una corsa. Questa edizione della Mezza Maratona della Ceramica passerà sicuramente alla storia, non solo per i tempi di percorrenza, ma per un refuso che ha saputo strappare un sorriso a tutti.

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie