Cronaca Vigili del fuoco al lavoro

Il braccio della gru riportato a terra dopo il danneggiamento

Cagliari

Vigili del fuoco al lavoro



Tragedia sfiorata stamane in un cantiere edile a Cagliari, in via Biasi: il braccio di una gru ha ceduto e ha oscillato a lungo, urtando una struttura in costruzione.

Sul luogo dell’incidente – intorno alle 10,50 – sono intervenuti i vigili del fuoco: con un carro gru il macchinario danneggiato è stato messo in sicurezza.

Non si sono registrati feriti e non sono state coinvolte altre strutture vicine, ma fino al cessato pericolo diverse persone si sono allontanate dalla zona a rischio.

Le cause del cedimento sono ancora ignote: sono stati avviati gli accertamenti tecnici.

Mercoledì, 15 maggio 2024

commenta