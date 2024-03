Roma

Appuntamento a Phuket, in Thailandia

Nuovo appuntamento internazionale per il pesista di Ghilarza Sergio Massidda, alla finestra c’è la Coppa del Mondo, a Phuket. La Nazionale azzurra guidata dal direttore tecnico Sebastiano Corbu è in partenza per la Thailandia. La manifestazione avrà inizio lunedì prossimo, 1 aprile.

Sarà l’ultima gara di qualificazione olimpica. L’atleta dell’Esercito, già secondo nella ranking list nella categoria 61 chilogrammi con i 302 sollevati a Riyadh, gareggerà insolitamente nella 67 chilogrammi (non olimpica) per evitare di sottoporre il suo corpo allo sforzo del calo peso.

Massidda, 22 anni, è vicecampione del mondo e d’Europa.

“A Phuket l’obiettivo è quello della qualifica olimpica. La preparazione di questi mesi è stata intensa”, ha dichiarato il direttore tecnico Sebastiano Corbu, “i ragazzi arrivano carichi a questo appuntamento, consapevoli di dover dare tutto per conquistare il pass. Lo scopo è mettere chili sul bilanciere e rientrare subito nella top 10, senza dover aspettare il 24 maggio l’ufficializzazione dell’Iwf, con le varie scremature regolamentari. Daremo il massimo”.

Mercoledì, 27 marzo 2024

